Bei Kontrolle Marihuana entdeckt

Ötisheim (p). Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nach zwei begangenen Einbrüchen in Ötisheim wurde am Donnerstagabend durch eine Streifenwagenbesatzung ein Pkw in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterzogen. Wie die Beamten mittels Test gegen 19.45 Uhr feststellten, stand der 25 Jahre alte Fahrzeugführer hierbei genauso unter dem Einfluss berauschender Mittel wie seine beiden männlichen Mitfahrer. Eine Kontrolle des Fahrzeugs brachte zudem 40 Gramm abgepacktes Marihuana zutage.