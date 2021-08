Bei Diebstahl von Ortsschild ertappt

Ludwigsburg (p). In der Heimengasse in Ludwigsburg-Hoheneck hat sich am Mittwochmorgen gegen 3.45 Uhr ein eher ungewöhnlicher Diebstahlsversuch ereignet. Zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger hatten sich am Ortsschild zu schaffen gemacht, als sie durch eine Streife des Polizeireviers Marbach überrascht wurden. Die drei Jugendlichen flüchteten zunächst in den nahegelegenen Wald und ließen ihre Fahrräder zurück. Nachdem eine weitere Streife des Polizeireviers Ludwigsburg hinzugezogen worden war, packte die drei wohl die Reue und sie stellten sich.