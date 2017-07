Bietigheim-Bissingen (p). Für Baumaterial haben sich Diebe interessiert, die zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, auf einer Baustelle in der Adalbert-Stifter-Straße in Bietigheim-Bissingen ihr Unwesen trieben. Die Täter stahlen unter anderem Stahlrohrstützen sowie weitere Materialien mit einem Wert in fünfstelliger Höhe. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 0 71 42 / 40 50.