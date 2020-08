Mühlacker (p). Unbekannte haben in Mühlacker von Freitag, 22.30 Uhr, auf Samstag, 10.15 Uhr, mehrere Baumaschinen mit einem Wert von rund 2000 Euro in der Straße „Im langen Rain“ aus einem Gebäude geklaut. Hinweise an die Polizei, Telefon 0 70 41 / 96 93-0.