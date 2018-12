Baugeräte gestohlen

Ludwigsburg (p). Zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, hatten es bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen auf eine Großbaustelle abgesehen. Die Unbekannten brachen an einem Baucontainer das Schloss auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Aus dem Container entwendeten sie anschließend verschiedene Baugeräte, worunter sich auch ein Kernbohrgerät befand. Der Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Neckarweihingen sucht Zeugen.