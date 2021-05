Möglingen (p). Werkzeug im Wert von etwa 20 000 bis 30 000 Euro erbeutete ein bislang unbekannter Täter auf einer Baustelle in der Straße „Beim Bierkeller“ in Möglingen. Der Unbekannte verschaffte sich am Wochende Zugang zu einem mit Bauzäunen abgesperrten Gelände und öffnete mehrere gesicherte Baucontainer.