Baucontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (p). Baumaschinen und eine Werkzeugkiste im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte erbeutet, die zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Ludwigsburg-Süd zuschlugen. Die Diebe brachen auf einem Lagerplatz einen Baucontainer auf und stahlen zwei Aufbruchhämmer, zwei Handschneider, zwei Schlagbohrmaschinen, einen Industriesauger und eine Werkzeugkiste. Zum Abtransport benutzten die bislang unbekannten Täter vermutlich einen Kleinlaster. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.