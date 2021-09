Baggerfahrer wird bei Arbeitsunfall verletzt

Pforzheim (p). Schwerverletzt worden ist am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein 58-Jähriger bei einem Arbeitsunfall im Bereich der Würmtalstraße in Pforzheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen führte der Mann Baggerarbeiten an einem Waldweg im angrenzenden Waldgebiet durch. Bei den Arbeiten kippte der Bagger in eine Böschung und überschlug sich. Der 58-Jährige wurde hierbei aus dem Bagger geschleudert und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.