Autoscheibe zerstört, aber keine Beute

Freiberg (p). In der Nacht zum Freitag hat sich ein bislang Unbekannter im Ortsteil Beihingen in Freiberg an einem auf dem Schotterplatz in der Benninger Straße geparkten Chrysler zu schaffen. Das berichtet die Polizei. Vermutlich versuchte der Unbekannte zunächst, das Fenster der Schiebetür einzuschlagen und zerstörte, als dies misslang, das Fenster der Fahrertür.

So gelangte der Täter in den Pkw und durchsuchte dann die Mittelkonsole sowie das Handschuhfach. Mitgenommen wurde wohl nichts. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg, Telefonnummer 0 71 41 / 64 37 80, in Verbindung zu setzen.