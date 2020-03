Autos stoßen frontal zusammen

Murr (p). Zwei Verletzte hat ein Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Murr gefordert: Die 61-jährige Fahrerin eines Mercedes fuhr am Samstag gegen 10.55 Uhr die Landstraße 1100 aus Richtung Murr kommend. An der Einmündung zur Landesstraße 1126/Murrer Straße bog sie nach links in Richtung Steinheim ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Volvo eines 60-Jährigen. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich, wobei der Volvo durch den Aufprall nach rechts geschleudert wurde und gegen einen an der Einmündung wartenden Mercedes Sprinter prallte. Die 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der ebenfalls leicht verletzte Volvo-Fahrer begab sich nach der Unfallaufnahme selbst in ärztliche Behandlung. Der 36-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter blieb unverletzt.