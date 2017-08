Autos beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (p). Einen Schaden von rund 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer an zwei Autos hinterlassen, die am Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr in der Friedenstraße im Ludwigsburger Stadtteil Pflugfelden am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Der Unbekannte war laut Polizeibericht in Richtung Steinbeisstraße unterwegs, als er mutmaßlich den BMW und den VW-Polo im Vorbeifahren beschädigte. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, in Verbindung zu setzen.