Autopanne führt zu Karambolage

Hochdorf (p). Zwei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Hemmingen und Hochdorf ereignet hat. Unmittelbar vor dem Ortseingang Hochdorf befand sich auf der Kuppe ein abgesichertes Pannenfahrzeug, wodurch es zu einem Rückstau kam. Eine 51-jährige Toyota-Lenkerin und eine 28-Jährige in einem VW mussten hierauf anhalten. Ein nachfolgender 58-jähriger Volvo-Lenker erkannte die stehenden Fahrzeuge vermutlich zu spät. Er fuhr auf den VW auf und schob diesen in den Toyota. Kurz darauf prallte dann ein 54 Jahre alter Mitsubishi-Lenker, der den Unfall vor sich wohl nicht bemerkt hatte, gegen den Volvo. Die 28-Jährige und der 54-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Volvo und Mitsubishi waren nicht mehr fahr