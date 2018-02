Marbach (p). In der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, wurden durch unbekannte Täter mehrere Münzautomaten an einer Fahrzeugwaschanlage in der Rielingshäuser Straße in Marbach aufgebrochen und die Wertmünzen gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.