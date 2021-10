Autoembleme geklaut

Gerlingen (p). Am Mittwoch wurde ein 15-Jähriger gegen 20 Uhr in der Mittleren Ringstraße in Gerlingen vorläufig festgenommen. Der Jugendliche wurde auf frischer Tat ertappt, wie er das Emblem eines Porsche abkratzte und versuchte, es zu stehlen. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden über 20 weitere Embleme von neun verschiedenen Automarken gefunden. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde an seine Eltern übergeben. Nun bittet der Polizeiposten Gerlingen, Telefon 0 71 56 / 944 90, mögliche weitere Geschädigte sich zu melden.,