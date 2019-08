Autodach beschädigt

Bietigheim-BIssingen (p). Nach einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag in der Wobachstraße in Bietigheim verübt wurde, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen nach Zeugen. Gegen 1.30 Uhr wurden Anwohner von einer lautstarken vierköpfigen Jugendgruppe, die sich