Auto und Motorrad stoßen zusammen

Besigheim (p). Am Samstag gegen 12.50 Uhr ist es in Besigheim am Kreisverkehr der L1115 mit der K1625 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Audi die L1115 von Besigheim kommend in Richtung Ottmarsheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er den dort bereits fahrenden 51-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Gemmrigheim kam. Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Weil Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und fünf Wehrleuten zur Absicherung und Reinigung verständigt worden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit musste abgeschleppt werden.