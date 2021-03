Drucken Kornwestheim (p). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Dienstag gegen 21.25 Uhr in der Enzstraße in Kornwestheim einen Zigarettenautomaten aufgesprengt haben. Die derzeitigen Ermittlungen deuten den Beamten zufolge darauf hin, dass... »