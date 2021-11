Vaihingen (p). Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 24-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Audi A5 die Enzgasse in Fahrtrichtung Gerberstraße in Vaihingen. In der dortigen Linkskurve verlor der Unfallverursacher nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen