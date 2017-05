Auto kracht gegen Ampelmasten

Besigheim (p). Ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro ist am Dienstag gegen 5.45 Uhr bei einem Unfall entstanden, der sich in der Hauptstraße in Besigheim ereignet hat. Ein 24 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der aus Richtung Walheim kam, war laut Polizeibericht wohl mit nicht an die Witterung angepasster Geschwindigkeit unterwegs und kam in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn. In der Folge prallte der Wagen gegen einen Ampelmast. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.