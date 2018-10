Auto gestreift

Ludwigsburg (p). Am Mittwoch hat sich zwischen 8.30 und 14.30 Uhr eine Unfallflucht in der Lechtstraße in Neckarweihingen ereignet. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai, wodurch ein Schaden in Höhe von