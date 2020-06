Schwieberdingen (p). Die Feuerwehren Markgröningen und Schwieberdingen rückten am Donnerstag mit insgesamt 22 Einsatzkräften in die Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen aus, da es auf einem Firmenparkplatz zu einem Fahrzeugbrand gekommen war.

Der Fahrer eines BMW hatte den Pkw kurz nach