Auto beschädigt

Korntal-Münchingen (p). Durch unbekannte Täter wurde am Donnerstag in der Motorstraße in Korntal zwischen 12 und 18 Uhr ein geparkter Renault beschädigt. An dem Pkw, der sich auf einem Parkplatz eines Großmarktes befand, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07 11 / 839 90 20.