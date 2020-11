Murr (p). Am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Robert-Bosch-Straße in Murr geparkten schwarzen Ford Kuga. Am Heck des Fahrzeugs entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Dessen ungeachtet setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier in Marbach sucht Zeugen.