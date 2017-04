Auto bei Discounter angefahren

Hemmingen (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugfahrer hinterlassen, der am Dienstag zwischen 17.15 und 17.30 Uhr in der August-Blessing-Straße in Hemmingen in einen Unfall verwickelt war. Vermutlich während er ein- oder ausparkte, touchierte er einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Discounters stand. Statt sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ditzingen, Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20, in Verbindung zu setzen.