Auto auf Parkplatz beschädigt

Riet (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag zwischen 9 und 13.30 Uhr einen Mercedes, der in der Furtbergstraße in Riet abgestellt war. Das Auto stand auf dem Parkplatz gegenüber einer Gaststätte und wurde am Heck beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Der Unfallverursacher indes setzte seine Fahrt fort, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen unter Telefon 0 70 42 / 941-0 entgegen.