Ausweichmanöver in Grünstreifen

Bietigheim-Bissingen (p). Nachdem sich am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Landesstraße 1125 von Bietgheim-Bissingen kommend in Richtung Sachsenheim ein Unfall ereignet hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 26 Jahre alter BMW-Fahrer und ein 46-jähriger Mini-Lenker fuhren hintereinander her, als ihnen kurz nach dem Ortsausgang auf ihrer Fahrbahnseite ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam, der eine Kolonne überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, mussten die beiden stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen.