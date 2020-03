Bietigheim-Bissingen (p). Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Opel, der in der Nacht zum Sonntag in der Holzgartenstraße in Bietigheim abgestellt war. An dem geparkten Wagen wurde vermutlich mutwillig der linke Außenspiegel verbogen. Die Verblendung lag am Boden und es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Möglicherweise kommen mehrere Jugendliche als Täter in Betracht. Sie wurden kurz nach Mitternacht am Fahrzeug gesichtet.