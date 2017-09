Auspuff abmontiert und gestohlen

Ensingen (p). Auf eine Auspuffanlage mit Rußpartikelfilter sowie Katalysator hatten es bislang unbekannte Täter wohl abgesehen, die zwischen gestern, 15 Uhr, und heute, 5.20 Uhr, im Perfekten Standort in Ensingen zugeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Unbekannten an einem Mercedes-Sprinter zu schaffen, der in der Otto-Hahn-Straße gegenüber einer Bäckerei auf einem Parkplatz abgestellt war. An dem Fahrzeug wurde der komplette Auspuff im Wert von etwa 1500 Euro abmontiert. Anschließend machten sich die Diebe mit ihrer Beute aus dem Staub. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 07042/9410, in Verbindung zu setzen.