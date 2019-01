Aus Verärgerung Auto aufgebockt

Drucken KOrnwestheim (p). Am Dienstagnachmittag versagte ein Fahrstuhl am Bahnhof in Kornwestheim seinen Dienst. Gegen 15.10 Uhr wurde die Polizei von einem Busfahrer alarmiert. Eine 78-jährige Frau und ein 84 Jahre alter Mann wollten kurz zuvor mit dem... »