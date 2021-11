Aus dem Bus gestoßen

Ludwigsburg (p). Ein 29 Jahre alter Mann wurde am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Haltestelle „Landratsamt Ludwigsburg“ in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg unvermittelt von einem noch Unbekannten aus einen Bus der Linie 421 gestoßen. Ein Fahrkartenkontrolleur hatte den unbekannten Täter zuvor im Bus nach einem gültigen Fahrausweis befragt. An der Haltestelle nutzte dieser die Gelegenheit und flüchtete über die hintere Bustür ins Freie, wobei er den 29-Jährigen schubste, um sich freie Bahn zu schaffen.