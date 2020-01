Drucken Sachsenheim (p). Zwischen Sonntag und Montag schlugen noch unbekannte Täter in der Siemensstraße in Großsachsenheim zu. Indem sie ein Fenster manipulierten, konnten die Einbrecher in das Lokal einsteigen. Aus einer Schublade im Thekenbereich stahlen die Unbekannten einen... »