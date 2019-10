Auffahrunfall mit vier Autos

Drucken Sprinter kollidiert mit Roller Marbach (p). Der 33-jährige Fahrer eines Sprinters hat am Freitag gegen 7.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Poppenweilerstraße in die Weimarstraße in Marbach einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der... »