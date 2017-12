Auffahrunfall mit mehreren Autos

Bietigheim-Bissingen (p). Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag gegen 17.10 Uhr bei Bietigheim-Bissingen gekommen. Ein 38-jähriger Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Landesstraße von Sachsenheim kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen und ordnete sich dort auf dem Rechtsabbiegestreifen zur Kreisstraße hin ein. Als die Ampel Rot zeigte, hielt er an. Der hinter ihm fahrende 47-jährige Fahrer eines VW Caddys und ein hinter diesem fahrender 24-jähriger Fahrer eines VW Golfs hielten beide ebenfalls an. Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein hinter dem 24-Jährigen fahrender 45-jähriger Lenker eines VW Golfs die Situation allerdings zu spät und fuhr dem Golf hinten auf, sodass dieser auf den Caddy und der Caddy letztlich auf den Transporter aufgeschoben wurde. Keiner der Fahrer wurde verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15 000 Euro.