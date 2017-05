Auffahrunfall in Marbach

Marbach (p). Drei leicht verletzte Personen und einen Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Güntterstraße in Marbach ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, waren zwei 29 Jahre alte Renault- und Seat-Fahrerinnen hintereinander in Richtung Rielingshäuser Straße unterwegs. Im weiteren Verlauf bremste die Frau im Seat ab, da sie beabsichtigte nach links abzubiegen, um zu wenden. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit bemerkte das die Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Seat nach links auf den Parkstreifen. Beide Fahrzeugfahrerinnen und eine 18 Jahre alte Mitfahrerin im Seat wurden leicht verletzt.