Auffahrunfall: Blick aufs Handy

Kleinglattbach (p). Vermutlich weil ein 20 Jahre alter Autofahrer kurz abgelenkt war, hat sich am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in der Weizenstraße in Kleinglattbach ein Unfall mit 20 000 Euro Schaden ereignet. Der 20-jährige VW-Fahrer war wohl wenige Sekunden mit seinem Smartphone beschäftigt gewesen, was dazu führte, dass er einen geparkten BMW übersah und auffuhr, heißt es in der Meldung der Polizei. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.