Auffahrunfall auf der B10 bei Enzweihingen

Oberriexingen (p). Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 12 000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 10 ereignet hat. Aufgrund einer unklaren Verkehrssituation bremste in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach Enzweihingen ein 55 Jahre alter Audi-Fahrer auf Höhe der Abzweigung K 1685 in Richtung Oberriexingen ab.

Ein nachfolgender 45-Jähriger, der ebenfalls mit einem Audi unterwegs war, erkannte die Situation laut Polizeibericht mutmaßlich zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf.

Durch den Aufprall zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Ihre Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.