Auf Zebrastreifen angefahren

Möglingen (p). Schwere Verletzungen erlitt am Mittwoch gegen 8 Uhr ein Fußgänger bei einem Unfall auf einem Zebrastreifen in der Straße Im Bornrain in Möglingen vor der Einmündung der Wartbergstraße. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Ford in Richtung Hohenzollernstraße und übersah vermutlich aufgrund der noch tiefstehenden Sonne den 51-jährigen Passant, der die Straße auf dem Zebrastreifen querte. Der schwer verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht.