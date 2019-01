KOrnwestheim (p). Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 22.10 Uhr die Pfarrer-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Lange Straße in Kornwestheim. Im weiteren Verlauf verlor er vermutlich, so die Polizei, aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Ford, rutschte in den entgegenkommenden BMW einer 66-Jährigen und stieß letztlich gegen ein Schild auf der dortigen Verkehrsinsel.