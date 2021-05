Schwieberdingen (p). Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in Schwieberdingen in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters abgestellten Ford beschädigt und einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 14 und 16 Uhr. Zeugen können sich unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 an das Polizeirevier Ditzingen wenden.