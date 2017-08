Auf Gegenfahrbahn gekommen

Oberriexingen (p). Zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag gegen 16 Uhr kurz vor Oberriexingen ereignet hat, sucht das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, Zeugen. Ein 44-Jähriger war mit seinem Klein-Lkw mit Ladefläche von Enzweihingen in Richtung Oberriexingen unterwegs, als ihm kurz vor einer Brücke am Ortseingang der Enzstadt ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer wohl teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, wich der 44-Jährige nach rechts aus und fuhr laut Polizeibericht gegen einen Bordstein. An dem Klein-Lkw entstand dadurch ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Unbekannte, der mutmaßlich mit einem schwarzen Pkw unterwegs war, setzte indes seine Fahrt unbeirrt fort.