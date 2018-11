Wenn sich die Vereinsmitglieder des Vereins „Mütter helfen Müttern“ wieder regelmäßig treffen, ist es bis zum Vaihinger Weihnachtsmarkt nicht mehr weit. Die reiche Ernte, die der der Sommer 2018 beschert hat, wurde zu Marmeladen, Chutneys, Likören, Suppengrün und vielem mehr verarbeitet. Linzer Torten, feines Olivenöl, Kräutersalz und anderes runden das Angebot des Vereins „Mütter helfen Müttern“ ab. Der Erlös des Verkaufs am Vaihinger Weihnachtsmarkt am 1. Dezember wird, wie in jedem Jahr, bedürftigen Müttern (es wurden schon das Pforzheimer Frauenhaus, die Babyklappe des Weraheims, aber auch die Diakonische Bezirksstelle in Vaihingen durch die Spenden des Vereins unterstützt) zugute kommen. Foto: Kathariner