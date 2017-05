Audi Q 7 gestohlen

Korntal-Münchingen (p). Neben dem Diebstahl eines hochwertigen Mercedes am Mittwochmorgen in Ditzingen hatten mutmaßlich dieselben Diebe es in Korntal-Münchingen auch auf einen Audi abgesehen. Auf bislang unbekannte Art und Weise haben sie in der Nacht zum Mittwoch einen Q 7 in der Farbe graumetallic gestohlen. Das Auto mit Stuttgarter Zulassung (S) im Wert von 90 000 Euro war am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkt und war ebenfalls mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Hinweise nimmt das Kriminalkomissariat Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 1 89 entgegen.