Audi angefahren und abgehauen

Bietigheim-Bissingen (p). Mutmaßlich beim Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und 19.55 Uhr einen Pkw beschädigt, der in der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen auf dem Parkplatz eines Discounters stand. Ohne sich um den Schaden am Audi in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, machte sie der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50.