Audi an Frontstange beschädigt

Bietigheim-Bissingen (p). Am Samstag zwischen 22.30 Uhr und 23.38 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer einen im Weidenweg in Bietigheim-Bissingen geparkten roten Audi an der Frontstoßstange beschädigt sowie am Scheinwerfer und Kotflügel vorne links. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Polizeiangaben ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.