Vaihingen (p). Am Donnerstag gegen 22 Uhr machten sich ein Tatverdächtiger an der Umzäunung eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße in Vaihingen zu schaffen. Dies fiel Mitarbeitern eines dort eingesetzten Sicherheitsdienstes auf, die hierauf versuchten, den Täter zu stellen. Dieser

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen