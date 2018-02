Riet (p). Nicht ganz abgekühlte Aschereste in einer Mülltonne waren vermutlich die Ursache für einen Brand, der am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Paracelsusstraße in Riet ausgebrochen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen, die mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer zügig löschen. Zwei hinter einem Gebäude abgestellte Mülltonnen brannten komplett aus, eine weitere wurde angesengt. Der entstandene Schaden beträgt 1000 Euro.