KLeinglattbach (p). Ein bislang Unbekannter hat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 23.45 Uhr, einen in Kleinglattbach in der Uhlandstraße abgestellten Anhänger mit Estrichpumpe, Marke Putzmeister, im Wert von etwa 25 000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, in Verbindung zu setzen.