An Gästehaus-Tresor herumgerissen

Kornwestheim (p). Ein bislang unbekannter Täter trieb am Freitag gegen 4.20 Uhr in der Mühlhäuser Straße in Kornwestheim sein Unwesen. An einem Gästehaus hatte der Unbekannte versucht, gewaltsam einen angebrachten Schlüsseltresor von der Fassade zu entfernen. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, machte sich der Unbekannte mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub. Eine Zeugin wurde auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, in Verbindung zu setzen.