AMG-Fahrer festgesetzt

Drucken Bietigheim-Bissingen (p). Am Samstag gegen 16.39 Uhr fuhr ein 27-jähriger in einem Renault Clio aus dem Parkhaus am Bahnhof Bietigheim-Bissingen auf die Stuttgarter Straße. Dort wollte er nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich bergabwärts ein... »