Am Ölofen hantiert – dann Brand

Großbottwar (p). Die Freiwilligen Feuerwehren Mundelsheim und Hessigheim rückten am Freitag gegen 7.20 Uhr mit insgesamt drei Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften in die Hindenburgstraße in Mundelsheim aus. Vermutlich durch die Inbetriebnahme eines Ölofens war ein Brand entstanden. Der betagte Mann und seine Ehefrau wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.